Россияне 20 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 24 февраля произошло 69 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел уже 20 атак на позиции украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении наши защитники отражают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий неподалеку Петропавловки и Загрызово. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка.

Силы обороны отражают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

При поддержке штурмовой авиации сегодня враг атаковал населенный пункт Каменское на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали семь атак российских захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Противник осуществил более 220 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу.