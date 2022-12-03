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Росіянам видають автомати без патронів (перехоплення)

Фото: росіянам видають автомати без патронів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Деяким російським військовим, які беруть участь у війні проти України, видають автомати без патронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки.

У перехопленій розмові мати загарбника запитала про випадок, коли 300 росіян були розстріляні.

Загарбник зазначив, що це сталося вже давно.

"Их в лес назад повезли, автоматы выдали, а патронов нет нух*я", - сказав він.

Окупант зазначив, що нещодавно трапився ще один випадок, коли група загарбників була розстріляна, проте не навів подробиць.

Нагадаємо, командування РФ приховує причини загибелі мобілізованих, аби запобігти бунтам в армії.

Окрім того, загарбник скаржився, що у відпустку піти можуть лише військові з каліцтвом.

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