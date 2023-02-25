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Росіянам привидівся двійник Зеленського: в РНБО спростували черговий фейк

Фото: президент України Володимир Зеленський із охоронцем Максимом Донцем (t me/OP)
Автор: Олена Черкасець

Російська пропаганда поширює фейки про існування двійника президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що у президента України є двійник. Він опублікував кілька фото, де нібито за спиною Зеленського є людина, яка, за словами пропагандиста, схожа на нього.

"Двійник, у нього двійник! Ахахаха, господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон"", - написав Соловйов на сторінці в соцмережі.

Насправді на усіх вказаних фото - охоронець президента України Максим Донець. Окрім того, що "двійник" регулярно з’являється на публіці із главою держави, він ще й зовсім не схожий на Зеленського.

Пропагандисти з легкістю вигадують подібні фейки, тому що, дивлячись на путінських дублерів, вже самі не можуть впізнати справжнього і довести його існування.

Щодо вигадки про "двійника" Зеленського, то фейк розрахований на внутрішню аудиторію РФ з метою дискредитації керівництва України.

Нагадаємо, у Росії вигадали новий фейк про Володимира Зеленського. Пропагандисти одного з видань вирішили підставити президента України, повідавши про те, що у нього нібито є єдинокровний брат, який живе в Москві.

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Володимир Зеленськийфейки