Россиянам померещился двойник Зеленского: в СНБО опровергли очередной фейк

Российская пропаганда распространяет фейки о существовании двойника президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что у президента Украины есть двойник. Он опубликовал несколько фото, где якобы за спиной Зеленского есть человек, который, по словам пропагандиста, похож на него.
"Двойник, у него двойник! Ахахаха, господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда и вместо него. Вот вам и ответ, как получилось, что так получилось, что Зеленский "героически ездил в Бахмут и Херсон"", - написал Соловьев на странице в соцсети.
На самом деле, на всех указанных фото - охранник президента Украины Максим Донец. Кроме того, что "двойник" регулярно появляется на публике с главой государства, он еще совсем не похож на Зеленского.
Пропагандисты с легкостью придумывают подобные фейки, потому что, глядя на путинских дублеров, уже сами не могут узнать настоящего и доказать его существование.
Что касается выдумки о "двойнике" Зеленского, то фейк рассчитан на внутреннюю аудиторию РФ с целью дискредитации руководства Украины.
Напомним, в России придумали новый фейк о Владимире Зеленском. Пропагандисты одного из изданий решили подставить президента Украины, поведав о том, что у него якобы есть единокровный брат, живущий в Москве.
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