RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянам померещился двойник Зеленского: в СНБО опровергли очередной фейк

Фото: президент Украины Владимир Зеленский с охранником Максимом Донцом (t me/OP)
Автор: Елена Черкасец

Российская пропаганда распространяет фейки о существовании двойника президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что у президента Украины есть двойник. Он опубликовал несколько фото, где якобы за спиной Зеленского есть человек, который, по словам пропагандиста, похож на него.

"Двойник, у него двойник! Ахахаха, господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда и вместо него. Вот вам и ответ, как получилось, что так получилось, что Зеленский "героически ездил в Бахмут и Херсон"", - написал Соловьев на странице в соцсети.

На самом деле, на всех указанных фото - охранник президента Украины Максим Донец. Кроме того, что "двойник" регулярно появляется на публике с главой государства, он еще совсем не похож на Зеленского.

Пропагандисты с легкостью придумывают подобные фейки, потому что, глядя на путинских дублеров, уже сами не могут узнать настоящего и доказать его существование.

Что касается выдумки о "двойнике" Зеленского, то фейк рассчитан на внутреннюю аудиторию РФ с целью дискредитации руководства Украины.

Напомним, в России придумали новый фейк о Владимире Зеленском. Пропагандисты одного из изданий решили подставить президента Украины, поведав о том, что у него якобы есть единокровный брат, живущий в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийфейки