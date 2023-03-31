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В росіян зростає кількість дезертирів. В Луганській області розшукують близько 50 солдатів

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П'ятниця 31 березня 2023 18:37
В росіян зростає кількість дезертирів. В Луганській області розшукують близько 50 солдатів Фото: в Луганській області розшукують близько 50 солдатів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії продовжує зростає кількість випадків втеч з підрозділів й військових частин. На тимчасово окупованій території Луганської області ворог розшукує близько 50 дезертирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин", - пише пресслужба.

У Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області наразі окупанти розшукують близько 50 дезертирів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 460 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 173 360 військових.

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