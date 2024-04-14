Росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня, ЗСУ посилюють оборону, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас. Захоплення Часового Яру створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Фото: ЗСУ укріплюють оборону у районі Часового Яру (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сирський підкреслив, що українські бригади "вгризлися" в землю. Так, ЗСУ вдалося знищити групи піхоти, які вийшли до мікрорайону "Новий". Окупантів ліквідували ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

"Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", - зазначив Сирський.

За його словами, для зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника", - додав головком.

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