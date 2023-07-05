Росіянам там не місце. Євроліга підтвердила відсторонення клубів РФ на новий сезон

Напередодні відбулася зустріч співвласників найпрестижнішного баскетбольного турніру Старого світу. У порядку денному функціонерів була і подальша доля клубів із Росії.

"Затверджені пропоновані списки команд-учасниць Євроліги та Єврокубка 2023/24, а також продовжене відсторонення команд Російської Федерації у змаганнях баскетбольної Євроліги на сезон 2023/24", – ідеться в заяві Євроліги.

Баскетбольна Євроліга вигнала пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС посеред сезону 2021/22. Рішення акціонери змагань ухвалили в перші тижні після повномасштабного вторгнення РФ до України. Результати всіх матчів за участю російських команд були анульовані.

У прийдешньому сезоні Євроліги зіграють 18 команд. Новачком турніру стала іспанська "Валенсія". Уперше в рамках змагань запровадили плей-ін, з якого дві найкращі команди з тих, що посіли 6-10-те місця в регулярному чемпіонаті, вийдуть у плей-офф.