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Росіянам і білорусам, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасове посвідчення громадянина України

Україна, Вівторок 07 січня 2025 13:08
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Росіянам і білорусам, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасове посвідчення громадянина України Фото: Кабмін вніс зміни до рішення про громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів. Це стосується людей, які воюють за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його словами, ця можливість передбачена з метою реалізації за закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

Під дію постанови попадають громадяни Росії та Білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років, але строк виконання зобов’язання сплив.

До тимчасового посвідчення громадянина України особам, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, буде ставитися відмітка про продовження строку його дії.

Це можуть робити Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.

Зокрема, Російський добровольчий корпус (РДК) - це воєнізоване формування, яке складається переважно з росіян, що виступають проти режиму Володимира Путіна і активно беруть участь у бойових діях на стороні України під час російсько-української війни. Формування було створене після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, тисячі росіян на білорусів беруть участь в відсічі російської агресії проти України, зокрема, в окремих формуваннях.

Полк імені Калиновського - це військове формування, що складається з білорусів, які беруть участь у війні проти російської агресії на боці України. Він був створений у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Полк носить ім'я Кастуся Калиновського, білоруського національного героя, одного з лідерів повстання 1863–1864 років проти Російської імперії.

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