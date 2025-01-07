Росіянам і білорусам, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасове посвідчення громадянина України

Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів. Це стосується людей, які воюють за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука .

За його словами, ця можливість передбачена з метою реалізації за закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

Під дію постанови попадають громадяни Росії та Білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років, але строк виконання зобов’язання сплив.

До тимчасового посвідчення громадянина України особам, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, буде ставитися відмітка про продовження строку його дії.

Це можуть робити Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.