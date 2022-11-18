Росіянам буде важко утримати шляхи постачання на лівому березі Дніпра, - ISW

Російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Через східну частину Херсонської області проходять кілька великих наземних комунікацій з іншими контрольованими Росією територіями на півдні України: південний маршрут Т2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східний маршрут Р47 Каховка-Генічеськ і траса М14, що йде на схід у Мелітополь, а також на Бердянськ та Маріуполь.
Супутникові знімки вказують на те, що російські війська займають оборонні позиції вздовж цих важливих шляхів постачання.
Українські сили вже почали завдавати ударів по російських районах зосередження та військових об'єктів на цих маршрутах.
Обмежена кількість якісних автомобільних та залізниць у цьому районі, що особливо з'єднують Крим з материком, створює вразливі місця, які можуть опинитися під ударами ЗСУ, що поступово знизить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах півдня України, зазначають аналітики.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму.
Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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