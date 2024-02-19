Росіянам буде важко атакувати через погоду і невміння виконувати маневри, - ISW

Зазначається, що Україна наближається до сезону "розпутиці" - весняного періоду, коли замерзла зимова земля відтає й ускладнює пересування механізованої техніки по всьому театру бойових дій, уповільнюючи (але не зупиняючи повністю) наступальні операції вздовж лінії фронту.

Вплив погоди на бойові дії

Деякі російські блогери вже зазначають, що весняний стан землі на півдні України заважає перекидати до Запорізької області нові резерви для підкріплення Сил оборони та протидії російським наступальним зусиллям. Ці погодні умови, ймовірно, також уповільнять темпи російського наступу, адже погода стає теплішою.

"Російські війська, ймовірно, намагаються забезпечити тактичне просування по всьому театру бойових дій, поки місцевість і погода загалом сприяють наступальним діям, щоб виснажити українські війська, та забезпечити собі сприятливі позиції для проведення майбутніх операцій, до початку справжньої "розпутиці", - йдеться у звіті ISW.

Крім того, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що допомога у сфері безпеки від європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські поставки артилерійських боєприпасів, почне давати ефект у середньостроковій перспективі, ймовірно, до осені 2024 року. Тому Росія намагається скористатися нинішнім "снарядним голодом" України, щоб чинити тиск на українські війська на всьому театрі бойових дій, доки ЗСУ відчуває відносний (але, ймовірно, тимчасовий) дефіцит артилерії.

"Водночас, імовірне збільшення європейської допомоги Україні в сфері безпеки, не заповнить прогалину в критично важливому обладнанні, що утворилася через повне припинення військової допомоги з боку США. Особливо це стосується сучасних систем протиповітряної оборони, таких як ракети класу "земля-повітря" для зенітного ракетного комплексу Patriot. Збільшення європейської допомоги у сфері безпеки є необхідним, але недостатнім для стабілізації фронту, вже не кажучи про відновлення ініціативи на ділянках, на які тиснуть російські війська", - йдеться у звіті ISW.

Результат з колосальними втратами

Інститут ведення війни також підбив підсумки операції росіянами із захоплення Авдіївки. Зазначається, що за чотири місяці, військам агресора вдалося просунутися майже на дев'ять кілометрів.

Водночас, у цей період загарбники зазнали колосальних втрат. Командувач Таврійського угруповання українських військ, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що це 47 тисяч особового складу, 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових броньованих машин і п'ять літаків.

"Російські війська також не змогли завершити повне оперативне оточення Авдіївки протягом цього чотиримісячного періоду, а українські війська, як видається, змогли вивести свої підрозділи з міста, переважно, в нормальному порядку", - йдеться у звіті ISW.

Російський військовий блогер і доброволець 4-ї мотострілецької бригади (2-го армійського корпусу "ЛНР") розповів про темпи російських втрат, порівняно зі здобутими 17 лютого територіями. За його словами, навіть деякі російські джерела знають про надзвичайно високу ціну, яку заплатили за ці обмежені російські здобутки.

Блогер стверджує, що російські війська зазнали 16 тисяч "безповоротних втрат" (ймовірно, загиблих у бою, тоді як оцінка Тарнавського може включати також поранених) на Авдіївському напрямку з жовтня 2023 року. Блогер також саркастично зауважив, що танкові полки і танкові дивізії, що штурмували Авдіївку, "відзначилися" тим, що за чотири місяці просунулися на кілька кілометрів і зазнали масових втрат особового складу.

Натомість, за словами російського блогера, українські війська зазнали набагато менших втрат і змогли відійти на підготовлені оборонні позиції здебільшого на власних умовах. За його словами, це означає, що виснаженим російським військам доведеться знову воювати з українськими військами на нових лініях.

Водночас, йдеться у звіті ISW, російським військам вдалося відтягнути українські війська до Авдіївки та з інших ділянок фронту та змусити українців використати і без того обмежені українські запаси критично важливого обладнання. Однак вони зробили це, не забезпечивши суттєвих оперативних переваг. Такий результат, скоріш за все, повториться у поточних наступальних операціях на лінії кордону між Харківською та Луганською областями, а також у західній частині Запорізької області.

Примарні переваги і маневри росіян

Експерти Інституту ведення війни зазначають, що російські війська ще не продемонстрували здатності забезпечувати значні оперативні переваги або здійснювати швидкий механізований маневр на великих територіях, і захоплення Авдіївки не слід розглядати як демонстрацію такої здатності.

"ISW розрізняє тактичні здобутки, що мають значення на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця бойових дій, і оперативні здобутки, які є важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі сектори всієї лінії фронту. Коли Інститут оцінює, що певний наступ має чи не має "оперативно значущих" досягнень, ми маємо на увазі саме цю відмінність. З моменту активізації російських наступальних дій в Авдіївці у жовтні 2023 року, російським військам вдалося пройти менш ніж 10 кілометрів через місто та навколо нього", - йдеться у звіті.

Водночас, зазначає ISW, Авдіївка розташована майже за 60 кілометрів від кордону з Донецькою областю. І російським військам слід було б провести широкомасштабні й грамотні маневри на пересіченій місцевості, щоб досягти кордонів області за менш ніж кілька років, а також пройти ще далі та через більш укріплену територію, щоб досягти району Слов'янськ-Краматорськ на півночі Донецької області.

"Російські війська не продемонстрували здатності до таких маневрів ані під Авдіївкою, ані на будь-якій іншій ділянці фронту. Російські наступальні дії, спрямовані на взяття Куп'янська, цілком ймовірно, могли б витіснити українців на лівий берег річки Оскіл. Однак російські війська в цьому районі місяцями залишаються в основному притиснутими до невеликих тактичних позицій на Куп'янському напрямку. Російські наступальні дії на південь від Оріхова, навряд чи просунуться далі самого селища, і навряд чи швидко досягнуть цього населеного пункту, з огляду на вищезазначені кліматичні труднощі", - йдеться у звіті ISW.

Актуальна ситуація на фронті

На фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

За даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 лютого, впродовж доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Російські військові намагалися штурмувати селище Ласточкіно на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Експерти ISW переконані, що Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від міста, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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