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Росіянам бракує обладнання та підготовки для бойових дій вночі, - британська розвідка

Фото: росіянам бракує обладнання та підготовки для бойових дій вночі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російським військовим бракує приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників для ведення бойових дій вночі, а також відповідної військової підготовки у темний час доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Російські війська стикаються з труднощами під час ведення бойових дій вночі. Численні повідомлення від загарбників підкреслювали цю тенденцію з початку війни, особливо наприкінці листопада 2023 року.

Так, один користувач соціальних мереж назвався російським солдатом, який перебуває на окупованій частині Херсонської області. Він відзначив нестачу приладів нічного бачення і камер, здатних працювати в умовах низької освітленості для безпілотних літальних апаратів.

Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання, яке російські підрозділи просять у своїх родин та прихильників.

Тим часом українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.

У Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов'язані з тим, що військові навчання у РФ рідко роблять акцент на тренуваннях в нічний час.

Натомість, як правило, вони будуються в напрямку постановочних, денних заходів, щоб справити враження на старших офіцерів, які приїжджають з візитом. На противагу цьому, російський солдат стверджував, що українські сили пересуваються переважно вночі.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили понад 40 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника.

Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 11 грудня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.

Водночас росіяни активно атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В масованих наступах вони використовують бронетехніку та авіацію.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританія