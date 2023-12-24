У росіян затишшя. В ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику після збиття трьох Су-34

Збиття одразу трьох російських літаків Су-34 суттєво вплинуло на тактику ворога на Херсонському напрямку. Наразі є певне затишшя у використанні агресором керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", - сказала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.

"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", - розповіла Гуменюк.

Що відомо про збиття трьох Су-34

Нагадаємо, 22 грудня, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські бійці збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

При цьому президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".

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