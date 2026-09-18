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Росіян "засліпила" ППО: в 3-му корпусі привідкрили нові деталі наступу на Донеччині

16:55 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: контрнаступ ЗСУ у Донецькій області розвивається (Getty Images)

Ешелони протиповітряної оборони Третього армійського корпусу здійснили масове збиття російських розвідувальних безпілотників під час операції "Вівальді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третього армійського корпусу.

Як ППО засліпила окупантів

Системне знищення ворожих розвіддронів та створення єдиного радіолокаційного поля дозволили повністю перехопити ініціативу в небі.

Позбавлені "очей" та інформації про ситуацію на полі бою окупанти звітували своєму командуванню про утримання позицій, які насправді вже займали українські штурмовики.

Маневри та наступ

Знищення розвіддронів дозволило українським військовим задіяти тактику механізованих наступів під прикриттям екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

Поки окупанти діяли навмання, штурмові групи та бронетехніка Третього армійського корпусу приховано маневрували, швидко вклинювалися в оборону противника та розвивали наступ.

Успіх оперативного задуму забезпечила спільна робота підрозділів:

  • 1030-го ЗРАП "Аквіла";
  • ППО 66-ї ОМБр, 3-ї ОШБр, 125-ї ОВМБр та 60-ї ОМБр;
  • пілотів 3-го прикордонного загону.

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Нагадаємо, що військова операція "Вівальді" зі звільнення Донецької області вже має перші результати.

Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.

Крім того, Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир. Під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.

Також, за даними аналітиків ISW, Сили оборони покращили свої позиції на полі бою в Донецькій та Харківській областях.

Ба більше, українські військові успішно відкинули росіян під Куп'янськом і зірвали низку нових наступальних операцій загарбників.

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