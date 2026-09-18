Росіян "засліпила" ППО: в 3-му корпусі привідкрили нові деталі наступу на Донеччині

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Нагадаємо, що військова операція "Вівальді" зі звільнення Донецької області вже має перші результати.

Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.

Крім того, Силам оборони вдалося звільнити територію, більшу за Житомир. Під час боїв українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу в регіоні.

Також, за даними аналітиків ISW, Сили оборони покращили свої позиції на полі бою в Донецькій та Харківській областях.

Ба більше, українські військові успішно відкинули росіян під Куп'янськом і зірвали низку нових наступальних операцій загарбників.