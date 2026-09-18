Россиян "ослепила" ПВО: в 3-м корпусе открыли новые детали наступления на Донетчине

Эшелоны противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса осуществили массовое сбивание российских разведывательных беспилотников во время операции "Вивальди".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Третьего армейского корпуса.
Системное уничтожение вражеских разводов и создание единого радиолокационного поля позволили полностью перехватить инициативу в небе.
Лишенные "глаз" и информации о ситуации на поле боя оккупанты отчитывались своему командованию об удержании позиций, которые на самом деле уже занимали украинские штурмовики.
Уничтожение разведдронов позволило украинским военным задействовать тактику механизированных наступлений под прикрытием экипажей БПЛА-перехватчиков.
Пока оккупанты действовали наугад, штурмовые группы и бронетехника Третьего армейского корпуса скрыто маневрировали, быстро вклинивались в оборону противника и развивали наступление.
Успех оперативного замысла обеспечила совместная работа подразделений:
Напомним, что военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты.
В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.
Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.
По данным аналитиков ISW, Силы обороны улучшили свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях.
Более того, украинские военные успешно отбросили россиян под Купянском и сорвали ряд новых наступательных операций захватчиков.