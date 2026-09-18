Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Напомним, что военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

По данным аналитиков ISW, Силы обороны улучшили свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях.

Более того, украинские военные успешно отбросили россиян под Купянском и сорвали ряд новых наступательных операций захватчиков.