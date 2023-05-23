У росіян закінчуються "Орлани". В хід пішли безпілотники з фанери

В армії РФ схоже почали закінчуватися "Орлани". Українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Мабуть, у росіян закінчуються "Орлани" та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки", - йдеться у повідомленні.
Мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.
Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.
Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.
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