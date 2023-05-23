UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У росіян закінчуються "Орлани". В хід пішли безпілотники з фанери

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В армії РФ схоже почали закінчуватися "Орлани". Українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Мабуть, у росіян закінчуються "Орлани" та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки", - йдеться у повідомленні.

Мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.

"По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - пояснили в ДШВ.

"Орлан-10"

Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні