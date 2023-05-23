У росіян закінчуються "Орлани". В хід пішли безпілотники з фанери

"Мабуть, у росіян закінчуються "Орлани" та інші сучасні БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки", - йдеться у повідомленні.

Мобільною вогневою групою 71 окремої єгерською бригадою ДШВ ЗСУ зі стрілецької зброї був знищений російський безпілотний літальний апарат.

"По залишках видно, що фанерний літачок зроблений досить примітивно. Однак за інформацією, даний тип "надсучасного" БПЛА поставлений на серійне виробництво", - пояснили в ДШВ.

"Орлан-10"

Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.