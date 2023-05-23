У россиян заканчиваются "Орланы". В ход пошли беспилотники из фанеры

В армии РФ похоже начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, который был сделан из фанеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Видимо, у россиян заканчиваются "Орланы" и другие современные БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики", - говорится в сообщении.
Мобильной огневой группой 71 отдельной егерской бригадой ДШВ ВСУ из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат.
Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.