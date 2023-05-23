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У россиян заканчиваются "Орланы". В ход пошли беспилотники из фанеры

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В армии РФ похоже начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, который был сделан из фанеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Видимо, у россиян заканчиваются "Орланы" и другие современные БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики", - говорится в сообщении.

Мобильной огневой группой 71 отдельной егерской бригадой ДШВ ВСУ из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат.

"По остаткам видно, что фанерный самолетик сделан достаточно примитивно. Однако по информации, данный тип "сверхсовременного" БПЛА поставлен на серийное производство", - пояснили в ДШВ.

"Орлан-10"

Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

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