UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У росіян проблеми з запуском опалення в Луганську, - ЦНС

Фото: у Луганську не буде опалення ще мінімум три тижні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Луганську так звана "влада" запустила опалювальний сезон. Проте тепла досі немає і поки що не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, 17 жовтня російська окупаційна влада у Луганську святково запускала опалювальний сезон. "Чиновники" звітували про теплі батареї у школах та лікарнях. Проте так було лише на пропагандистських майданчиках.

На практиці все навпаки. У жодному із соціальних закладів батареї не гріють і по сьогоднішній день. Ба більше, так звана "влада" відклала запуск місцевих котелень як мінімум ще на три тижні.

"Пояснювати причини відтермінування не стали", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС додали, що у працівників котелень тимчасово окупованої частини Донецької області напередодні опалювального сезону "терпець увірвався". Зокрема, через затримку зарплат.

"Через багатомісячні затримки з виплатами зарплат вони припинили виходити на роботу. Внаслідок цього підготовка котелень до нового опалювального сезону фактично зупинена", - додав ресурс.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що така ситуація створює серйозні ризики для населення, яке може залишитися без опалення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях знову виникла проблема з водою. Зокрема, у Донецьку та Макіївці її планували подавати по годинах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в Україні