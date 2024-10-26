У росіян проблеми з запуском опалення в Луганську, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, 17 жовтня російська окупаційна влада у Луганську святково запускала опалювальний сезон. "Чиновники" звітували про теплі батареї у школах та лікарнях. Проте так було лише на пропагандистських майданчиках.

На практиці все навпаки. У жодному із соціальних закладів батареї не гріють і по сьогоднішній день. Ба більше, так звана "влада" відклала запуск місцевих котелень як мінімум ще на три тижні.

"Пояснювати причини відтермінування не стали", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС додали, що у працівників котелень тимчасово окупованої частини Донецької області напередодні опалювального сезону "терпець увірвався". Зокрема, через затримку зарплат.

"Через багатомісячні затримки з виплатами зарплат вони припинили виходити на роботу. Внаслідок цього підготовка котелень до нового опалювального сезону фактично зупинена", - додав ресурс.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що така ситуація створює серйозні ризики для населення, яке може залишитися без опалення.