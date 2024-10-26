У росіян проблеми з запуском опалення в Луганську, - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську так звана "влада" запустила опалювальний сезон. Проте тепла досі немає і поки що не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, 17 жовтня російська окупаційна влада у Луганську святково запускала опалювальний сезон. "Чиновники" звітували про теплі батареї у школах та лікарнях. Проте так було лише на пропагандистських майданчиках.
На практиці все навпаки. У жодному із соціальних закладів батареї не гріють і по сьогоднішній день. Ба більше, так звана "влада" відклала запуск місцевих котелень як мінімум ще на три тижні.
"Пояснювати причини відтермінування не стали", - йдеться у повідомленні.
Також у ЦНС додали, що у працівників котелень тимчасово окупованої частини Донецької області напередодні опалювального сезону "терпець увірвався". Зокрема, через затримку зарплат.
"Через багатомісячні затримки з виплатами зарплат вони припинили виходити на роботу. Внаслідок цього підготовка котелень до нового опалювального сезону фактично зупинена", - додав ресурс.
В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що така ситуація створює серйозні ризики для населення, яке може залишитися без опалення.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях знову виникла проблема з водою. Зокрема, у Донецьку та Макіївці її планували подавати по годинах.
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