У росіян перевага в небі. Чмут розповів про ситуацію з дронами та літаками на фронті

Російські війська мають значну перевагу в небі. Збройним силам України необхідно більше літаків та дронів для боротьби з окупантами.

"Чи робить Україна безпілотники? Робить, і доволі непогані. Чи може робити більше? Може, треба грошей більше. Чи робить Росія безпілотники? Робить, і доволі непогані. Чи може більше? Може", - сказав Чмут.

Він зазначив, що зараз перевага в небі на боці росіян.

"Ланцети", "Орлани", ZALA - хороші безпілотники, які чудово, на жаль, виконують свою роботу. Вони масові, вони прості, їх багато і їх не шкода втрачати. На цьому фоні ми суттєво програємо", - наголосив директор фонду.

Щодо літаків Чмут сказав, що це універсальний інструментарій на усіх ділянках фронту, але вони "не захоплюють окопи".

"На жаль, літаки не захоплюють окопи. Минулого тижня я мав зустріч з Неїжпапою, командувачем ВМС, і він сказав дуже гарну фразу: на морі, як і на суші, поки піхотинець не став в окоп, він не його. І на морі - поки корабель не став у визначену точку, він не контролює море", - розповів він.

А от літаки, за його словами, - універсальний інструментарій, на морі, на суші, в повітрі, який дозволяє іншим взяти під контроль море або сушу.

"Літаки глобально для країни - пріоритет номер один після боєприпасів зараз. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть в наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали", - наголосив Чмут.

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.