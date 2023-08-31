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У росіян є "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують українські порти, - ВМС

Четвер 31 серпня 2023 09:03
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У росіян є "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують українські порти, - ВМС Фото: у росіян є "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують українські порти (google)
Автор: Тетяна Степанова

У російської армії є так званий "тіньовий флот", за допомогою якого окупанти грабують українські порти, зокрема у Бердянську та Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"У них (росіян - ред.) є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя, метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - розповів Плетенчук.

При цьому, за його словами, у росіян вистачає нахабності пропонувати награбоване як допомогу країнам Африки.

Російський флот

З початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

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