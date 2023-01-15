Без росіян. У Давосі завтра стартує Всесвітній економічний форум

Вказано, що цей форум триватиме з 16 по 20 січня.

"Не так давно російські мільярдери були невід’ємною частиною Давосу. Цього року їх не буде. Війна проти України фактично вигнала олігархів із щорічної зустрічі капіталістичних еліт", - пише видання.

Окрім росіян, також не буде і представників Китаю, країна все ще переживає різкий сплеск випадків COVID-19 і падіння фондового ринку, який стер 224 млрд доларів зі статків найбагатших людей країни у 2022 році.

При цьому цьогоріч буде більше мільярдерів із Перської затоки. Оскільки регіон збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту.

Стосовно Індії, очікується незмінно велика присутність у Давосі як і в попередні роки, форум відвідає 13 мільярдерів.

Американці, як завжди, сформували найбільшу групу - це 33 мільярдери.

Водночас, попри близькість до швейцарського гірськолижного курорту, лише 18 європейських мільярдерів зареєстровані до поїздки.

З постраждалої від рецесії Великої Британії відвідують лише індійці: лондонський Лакшмі Міттал зі сталеливарного гіганта ArcelorMittal та його діти.

Всього ж для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому.

Нагадаємо, що Україна братиме участь у цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зокрема, на заході буде представлено українську "формулу миру".

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