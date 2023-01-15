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Без россиян. В Давосе завтра стартует Всемирный экономический форум

Фото: в Давосе пройдет Всемирный экономический форум без россиян (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Мария Кучерявец

В Давосе завтра стартует Всемирный экономический форум. Он пройдет без российских олигархов из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Указано, что этот форум продлится с 16 по 20 января.

"Недавно российские миллиардеры были неотъемлемой частью Давоса. В этом году их не будет. Война против Украины фактически выгнала олигархов с ежегодной встречи капиталистических элит", - пишет издание.

Кроме россиян, также не будет и представителей Китая, страна все еще переживает резкий всплеск случаев COVID-19 и падение фондового рынка, стершего 224 млрд долларов из состояния богатейших людей страны в 2022 году.

Также в этом году будет больше миллиардеров из Персидского залива. Поскольку регион увеличивает свою прибыль благодаря растущим ценам на нефть.

Касательно Индии, ожидается неизменно большое присутствие в Давосе, как и в предыдущие годы, форум посетит 13 миллиардеров.

Американцы, как всегда, сформировали самую большую группу - это 33 миллиардера.

В то же время, несмотря на близость к швейцарскому горнолыжному курорту, только 18 европейских миллиардеров зарегистрированы до поездки.

Из пострадавшей от рецессии Великобритании посещают только индийцы: лондонский Лакшми Миттал из сталелитейного гиганта ArcelorMittal и его дети.

Всего же для участия в нынешнем мероприятии зарегистрировано примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше десяти лет назад.

Напомним, что Украина примет участие в нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, на мероприятии будет представлена украинская "формула мира".

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