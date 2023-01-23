Росія звинуватила Україну в "зберіганні зброї на АЕС". У Зеленського відповіли

Що заявила Росія

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає західну зброю на територіях АЕС.

"Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ HIMARS та західних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру", - сказав Наришкін, посилаючись нібито на дані російської розвідки.

При цьому він вигадав пояснення, заявивши, що у разі детонацію відповідальність буде покладена на Росію.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк спростував заяву Наришкіна. Він заявив, що Україна ніколи не зберігала зброю на атомних станціях. Крім того, Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.

"Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових... Сенс брехні від росіян - виправдати свої провокації", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Тому він закликав якнайшвидше створити безпечну зону біля ЗАЕС.

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