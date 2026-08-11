Росія звільнила з в'язниці колишнього американського морпіха

За словами американських чиновників, російський диктатор Володимир Путін погодився помилувати Гілмана з гуманітарних міркувань. Його звільнення відбулося після тривалих переговорів між представниками США та Росії.

Трамп підтвердив звільнення Гілмана

Звільнення Гілмана також підтвердив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, Росія погодилася відпустити американця з гуманітарних міркувань після переговорів із Володимиром Путіним. Трамп наголосив, що США не передавали Росії жодного ув'язненого в обмін на Гілмана.

Президент також повідомив, що Гілман мав прибути ввечері на авіабазу Ендрюс у Вашингтоні, де його зустрінуть представники американської влади. За словами Трампа, під час розмови звільнений американець попросив лише про одне - "смачний чізбургер після приземлення".

Стан здоров'я Гілмана

32-річний Гілман утримувався у в'язниці у Воронежі, приблизно за 550 км від Москви. Наприкінці червня його перевели з тюремної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги.

Раніше представник організації Global Reach, яка представляє інтереси родини Гілмана, повідомляв, що американець перебував у стані, схожому на кататонію. Його стан оцінювали як "дисоціативний ступор".

Напередодні звільнення Білий дім і Державний департамент США неодноразово закликали Москву відпустити Гілмана, щоб він міг отримати необхідне лікування у США.

Втім, після звільнення американський чиновник, який спілкувався з Гілманом, розповів, що той ходив і розмовляв.

"З огляду на всі обставини, він, здається, у хорошій формі", - сказав чиновник.

Під час перельоту Гілмана оглянуть чотири лікарі. На борту літака Державного департаменту разом із ним перебуває його мати Ніна.

Після прибуття до Вашингтона Гілмана, ймовірно, доправлять до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас.

За що Гілман потрапив до в'язниці

Роберт Гілман служив у Корпусі морської піхоти США з серпня 2019 року до серпня 2020-го. У січні 2022 року його заарештували у Воронежі під час поїздки потягом.

За даними російських державних медіа, американець нібито в стані алкогольного сп'яніння вдарив ногою поліцейського.

Батько Гілмана, однак, заявляв, що звинувачення були надуманими. За його словами, син погано почувався під час інциденту та випадково зачепив офіцера ногою. Поліцейський не отримав травм і не надав доказів на суді.

Роберта Гілмана засудили до 4,5 року ув'язнення.

Як домоглися звільнення

За словами американських чиновників, минулого тижня російський посадовець Юрій Ушаков повідомив представникам адміністрації Дональда Трампа, що Путін погодився помилувати Гілмана.

Звільнення стало результатом інтенсивних переговорів між американськими та російськими посадовцями, які тривали протягом вихідних.

При цьому США не передавали Росії жодного ув'язненого в обмін на звільнення американця.

"Це жест доброї волі", - зазначив один із американських чиновників.

Як пише "Агентство. Новости", це вперше за 26 років Росія передала США засудженого американця як жест "доброї волі".