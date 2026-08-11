Россия освободила из тюрьмы бывшего американского морпеха

По словам американских чиновников, российский диктатор Владимир Путин согласился помиловать Гилмана по гуманитарным соображениям. Его освобождение произошло после длительных переговоров между представителями США и России.

Трамп подтвердил освобождение Гилмана

Освобождение Гилмана также подтвердил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . По его словам, Россия согласилась отпустить американца по гуманитарным соображениям после переговоров с Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что США не передавали России ни одного заключенного в обмен на Гилмана.

Президент также сообщил, что Гилман должен был прибыть вечером на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне, где его встретят представители американских властей. По словам Трампа, во время разговора уволенный американец попросил только об одном - "вкусный чизбургер после приземления".

Состояние здоровья Гилмана

32-летний Гилман содержался в тюрьме в Воронеже, примерно в 550 км от Москвы. В конце июня его перевели из тюремной больницы в психбольницу гражданской больницы скорой помощи.

Ранее представитель организации Global Reach, представляющей интересы семьи Гилмана, сообщал, что американец находился в состоянии, похожем на кататонию. Его состояние оценивали как "диссоциативный ступор".

В преддверии освобождения Белый дом и Государственный департамент США неоднократно призывали Москву отпустить Гилмана, чтобы он мог получить необходимое лечение в США.

Впрочем, после освобождения американский чиновник, общавшийся с Гилманом, рассказал, что тот ходил и разговаривал.

"Учитывая все обстоятельства, он, кажется, в хорошей форме", - сказал чиновник.

Во время перелета Гилмана осмотрят четыре врача. На борту самолета Государственного департамента вместе с ним находится его мать Нина.

По прибытии в Вашингтон Гилман, вероятно, доставят в реабилитационный центр в Сан-Антонио, штат Техас.

За что Гилман попал в тюрьму

Роберт Гилман служил в Корпусе морской пехоты США с августа 2019 по август 2020-го. В январе 2022 года его арестовали в Воронеже во время поездки на поезде.

По данным российских государственных медиа, американец якобы в состоянии алкогольного опьянения ударил ногой полицейского.

Отец Гилмана, однако, заявлял, что обвинения были надуманными. По его словам, сын плохо чувствовал себя во время инцидента и случайно задел офицера ногой. Полицейский не получил травмы и не предоставил доказательств на суде.

Роберт Гилман приговорен к 4,5 годам заключения.

Как добились освобождение

По словам американских чиновников, на прошлой неделе российское чиновник Юрий Ушаков сообщил представителям администрации Дональда Трампа, что Путин согласился помиловать Гилмана.

Освобождение стало результатом интенсивных переговоров между американскими и российскими должностными лицами, продолжавшимися в течение выходных.

При этом США не передавали России ни одного заключенного в обмен на освобождение американца.

"Это жест доброй воли", – отметил один из американских чиновников.