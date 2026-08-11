Россия освободила из тюрьмы бывшего американского морпеха

Россия освободила американского морпеха Роберта Гилмана, который находился в тюрьме с 2022 года, после тревог по поводу его здоровья и призывов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам американских чиновников, российский диктатор Владимир Путин согласился помиловать Гилмана по гуманитарным соображениям. Его освобождение произошло после длительных переговоров между представителями США и России.
Освобождение Гилмана также подтвердил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . По его словам, Россия согласилась отпустить американца по гуманитарным соображениям после переговоров с Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что США не передавали России ни одного заключенного в обмен на Гилмана.
Президент также сообщил, что Гилман должен был прибыть вечером на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне, где его встретят представители американских властей. По словам Трампа, во время разговора уволенный американец попросил только об одном - "вкусный чизбургер после приземления".
32-летний Гилман содержался в тюрьме в Воронеже, примерно в 550 км от Москвы. В конце июня его перевели из тюремной больницы в психбольницу гражданской больницы скорой помощи.
Ранее представитель организации Global Reach, представляющей интересы семьи Гилмана, сообщал, что американец находился в состоянии, похожем на кататонию. Его состояние оценивали как "диссоциативный ступор".
В преддверии освобождения Белый дом и Государственный департамент США неоднократно призывали Москву отпустить Гилмана, чтобы он мог получить необходимое лечение в США.
Впрочем, после освобождения американский чиновник, общавшийся с Гилманом, рассказал, что тот ходил и разговаривал.
"Учитывая все обстоятельства, он, кажется, в хорошей форме", - сказал чиновник.
Во время перелета Гилмана осмотрят четыре врача. На борту самолета Государственного департамента вместе с ним находится его мать Нина.
По прибытии в Вашингтон Гилман, вероятно, доставят в реабилитационный центр в Сан-Антонио, штат Техас.
Роберт Гилман служил в Корпусе морской пехоты США с августа 2019 по август 2020-го. В январе 2022 года его арестовали в Воронеже во время поездки на поезде.
По данным российских государственных медиа, американец якобы в состоянии алкогольного опьянения ударил ногой полицейского.
Отец Гилмана, однако, заявлял, что обвинения были надуманными. По его словам, сын плохо чувствовал себя во время инцидента и случайно задел офицера ногой. Полицейский не получил травмы и не предоставил доказательств на суде.
Роберт Гилман приговорен к 4,5 годам заключения.
По словам американских чиновников, на прошлой неделе российское чиновник Юрий Ушаков сообщил представителям администрации Дональда Трампа, что Путин согласился помиловать Гилмана.
Освобождение стало результатом интенсивных переговоров между американскими и российскими должностными лицами, продолжавшимися в течение выходных.
При этом США не передавали России ни одного заключенного в обмен на освобождение американца.
"Это жест доброй воли", – отметил один из американских чиновников.
Ранее из-за состояния Гилмана начали бить тревогу правозащитники и его семья.
В частности, сообщалось, что американец может быть на грани смерти, он не мог самостоятельно есть и получал пищу и жидкость через зонд. Его сестра опасалась, что брат может не пережить заключение, если Россия не освободит его для лечения в США.