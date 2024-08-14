Росія не зверталася за допомогою до ОДКБ через наступ ЗСУ у Курській області
Росія офіційно не зверталася за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у зв'язку наступом українських військ у Курській області.
Про це заявили у секретаріаті ОДКБ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахську службу "Радіо Свобода".
"Згідно з процедурою, прийнятою в ОДКБ, держава-член об'єднання, у якої виникла потреба у військовій допомозі, має офіційно звернутися до Організації. Такого звернення з боку Російської Федерації у зв'язку із ситуацією в Курській області на цей час не було", - повідомили у секретаріаті ОДКБ.
При цьому секретаріат ОДКБ та відповідні російські державні структури обмінюються інформацією у робочому порядку. Офіційних переговорів та зустрічей для обговорення ситуації у прикордонних областях Росії не було.
В ОДКБ зазначили, що опитування щодо використання колективних сил вирішується консенсусом, "однак це не означає, що будь-який із союзників не може взаємодіяти в рамках двосторонніх відносин".
Наступ ЗСУ у Курській області в організації назвали "новим етапом ескалації військового конфлікту у зоні відповідальності ОДКБ".
"Наша аналітична служба працює у цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації та діятимемо строго відповідно до Статуту Організації", - зазначили в секретаріаті ОБКБ.
Наступ ЗСУ у Курській області
Нагадаємо, у Курській області РФ вже понад тиждень тривають бої. На територію регіону зайшли українські війська і вже встигли витіснити росіян із низки населених пунктів.
Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.
Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.
Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.
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