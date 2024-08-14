Россия не обращалась за помощью в ОДКБ из-за наступления ВСУ в Курской области
Россия официально не обращалась за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с наступлением украинских войск в Курской области.
Об этом заявили в секретариате ОДКБ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахскую службу "Радио Свобода".
"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было ", - сообщили в секретариате ОДКБ.
При этом секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Официальных переговоров и встреч по обсуждению ситуации в приграничных областях России не было.
В ОДКБ отметили, что опрос по использованию коллективных сил решается консенсусом, "однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений".
Наступление ВСУ в Курской области в организации назвали "новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ".
"Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации", - отметили в секретариате ОБКБ.
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, в Курской области РФ уже больше недели идут бои. На территорию региона вошли украинские войска и уже успели вытеснить россиян из ряда населенных пунктов.
Целью операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины.
Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.
Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.
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