Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області

Операція ЗСУ у Курській області

Українські сили оборони розпочали операцію в Курській області ще в серпні 2024 року як превентивний крок проти наступу, який готувала Росія, на північному кордоні.

Росія намагається витиснути українські сили з Курської області. Москва залучила до бойових дій війська КНДР.

У березні ситуація в регіоні загострилася - Росія активізувала наступальні дії. Також біля кордону з Сумською областю зросла активність штурмових груп.

До чого готується Росія і яка ситуація на фронті - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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