Россия не останавливает наступление: Генштаб обновил карту, где идут бои в Курской области

Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности.

Враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

Карта боев в Курской области по состоянию на 13 апреля



Фото: карта боев на утро 13 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)



По сравнению с картой по состоянию на утро 12 апреля, заметно, что за сутки зона, которую контролируют Силы обороны Украины в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение россиян на запад от населенного пункта Гуево.



Фото: карта боев по состоянию на 12 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)



По данным сервиса DeepState, площадь зона, которую контролируют украинские силы в приграничных территориях РФ, на одном участке составляет 10 квадратных километров, а на другом - 26 квадратных километров.



скриншот deepstatemap.live