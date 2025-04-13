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Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області

Курська область, Неділя 13 квітня 2025 10:42
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Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області Фото: Генштаб показав оновлену карту боїв у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує наступальні дії у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворога, про це свідчить оновлена карта боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Курському напрямку минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності.

Ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 - з реактивних систем залпового вогню.

Карта боїв у Курській області станом на 13 квітня
Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області
Фото: карта боїв на ранок 13 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)

У порівняні з картою станом на ранок 12 квітня, помітно, що за добу зона, яку контролюють Сили оборони України у Курській області, зменшилася. Зафіксовано просування росіян на захід від населеного пункту Гуєво.
Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області
Фото: карта боїв станом на 12 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)

За даними сервісу DeepState, площа зона, яку контролюють українські сили у прикордонних територіях РФ, на одній ділянці становить 10 квадратних кілометрів, а на іншій - 26 квадратних кілометрів.
Росія не зупиняє наступ: Генштаб оновив карту, де тривають бої у Курській області
скриншот deepstatemap.live

Операція ЗСУ у Курській області

Українські сили оборони розпочали операцію в Курській області ще в серпні 2024 року як превентивний крок проти наступу, який готувала Росія, на північному кордоні.

Росія намагається витиснути українські сили з Курської області. Москва залучила до бойових дій війська КНДР.

У березні ситуація в регіоні загострилася - Росія активізувала наступальні дії. Також біля кордону з Сумською областю зросла активність штурмових груп.

До чого готується Росія і яка ситуація на фронті - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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