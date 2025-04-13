Россия не останавливает наступление: Генштаб обновил карту, где идут бои в Курской области
Россия продолжает наступательные действия в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение врага, об этом свидетельствует обновленная карта боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности.
Враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.
Карта боев в Курской области по состоянию на 13 апреля
Фото: карта боев на утро 13 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)
По сравнению с картой по состоянию на утро 12 апреля, заметно, что за сутки зона, которую контролируют Силы обороны Украины в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение россиян на запад от населенного пункта Гуево.
Фото: карта боев по состоянию на 12 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)
По данным сервиса DeepState, площадь зона, которую контролируют украинские силы в приграничных территориях РФ, на одном участке составляет 10 квадратных километров, а на другом - 26 квадратных километров.
скриншот deepstatemap.live
Операция ВСУ в Курской области
Украинские силы обороны начали операцию в Курской области еще в августе 2024 года как превентивный шаг против наступления, которое готовила Россия, на северной границе.
Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области. Москва привлекла к боевым действиям войска КНДР.
В марте ситуация в регионе обострилась - Россия активизировала наступательные действия. Также у границы с Сумской областью возросла активность штурмовых групп.
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