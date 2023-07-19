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Росія зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку, - Reuters

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Крим, Середа 19 липня 2023 14:40
Росія зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку, - Reuters Фото: Росія зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після "атаки безпілотників" на Севастополь Росія зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня близько 17:00 за місцевим часом", - повідомило виданню джерело в галузі.

Безпека в цьому районі також погіршилася в понеділок, 17 липня, після нічної атаки на Кримський міст через Керченську протоку, який з'єднує Азовське море з Чорним.

"Атака дронів" на Севастополь

Вночі 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, також у місті чули звуки стрілянини. Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив про "атаку дронів" у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Після цього рух поромів та катерів у Севастопольській бухті призупинили.

Російське Міністерство оборони заявило про так звану "атаку дронів" на Севастополь. Росіяни традиційно звинувачують Україну.

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