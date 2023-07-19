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Россия остановила движение грузовых судов через Керченский пролив, - Reuters

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Крым, Среда 19 июля 2023 14:40
Россия остановила движение грузовых судов через Керченский пролив, - Reuters Фото: Россия остановила движение грузовых судов через Керченский пролив (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После "атаки беспилотников" на Севастополь Россия остановила движение грузовых судов через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля около 17:00 по местному времени", - сообщил изданию источник в отрасли.

Безопасность в этом районе также ухудшилась в понедельник, 17 июля, после ночной атаки на Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным.

"Атака дронов" на Севастополь

Ночью 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, а также в городе слышали звуки стрельбы. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

После этого движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

Российское Министерство обороны заявило о так называемой "атаке дронов" на Севастополь. Россияне традиционно обвиняют Украину.

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