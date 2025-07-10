Росія зранку знову запустила дрони: кілька груп летять в бік Київщини

Нічний обстріл України 10 липня

Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці дронів-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.

Через наслідки обстрілу у Києві перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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