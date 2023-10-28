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Росія зранку вдарила по будинках у Херсоні: постраждала пенсіонерка

Херсон, Субота 28 жовтня 2023 08:39
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Росія зранку вдарила по будинках у Херсоні: постраждала пенсіонерка Фото: РФ зранку вдарила по будинках у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 28 жовтня обстріляли Херсон. Через атаки окупантів поранення отримала пенсіонерка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

Російські терористи вдарили по будинках у Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки спалахнули пожежі.

"Є одна поранена. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога", - повідомив Мрочко.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Зокрема, ввечері 27 жовтня окупанти масовано вдарили по Херсону, пошкоджено понад 10 будинків. Внаслідок атаки щонайменше 5 осіб отримали поранення, серед них є люди літнього віку.

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