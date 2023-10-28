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Россия утром ударила по домам в Херсоне: пострадала пенсионерка

Херсон, Суббота 28 октября 2023 08:39
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Россия утром ударила по домам в Херсоне: пострадала пенсионерка Фото: РФ утром ударила по домам в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики утром 28 октября обстреляли Херсон. Из-за атак оккупантов ранения получила пенсионерка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Российские террористы ударили по домам в Корабельном районе Херсона. В результате атаки вспыхнули пожары.

"Есть одна раненая. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

В частности, вечером 27 октября оккупанты массированно ударили по Херсону, повреждено более 10 домов. В результате атаки по меньшей мере 5 человек получили ранения, среди них есть люди пожилого возраста.

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