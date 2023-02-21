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Росія зосередила наступальні дії на п'яти напрямках: зведення Генштабу

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Вівторок 21 лютого 2023 18:28
Росія зосередила наступальні дії на п'яти напрямках: зведення Генштабу Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти протягом доби зосередили наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби ворог більше 30 разів ударив з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

"Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області;
  • на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар;
  • на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка - Запорізької;
  • на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Досягнення наших героїв

Авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 144 440 військових.

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