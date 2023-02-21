Росія зосередила наступальні дії на п'яти напрямках: зведення Генштабу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне", - пише пресслужба.

Протягом доби ворог більше 30 разів ударив з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 144 440 військових.

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