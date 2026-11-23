Тижневі зусилля узгодити мандат на переговори завершилися без результату на конференції учасників Конвенції ООН про певні види звичайної зброї (CCW) у Женеві. За даними видання, переважна більшість держав хотіла отримати мандат, який веде до юридично обов'язкового договору, але вимога консенсусу змусила обрати м'якший формат.

Росія вела опір через затягування процесу. Дипломати, які були на переговорах, розповіли The Guardian, що російська делегація навмисно затягувала обговорення й не діяла добросовісно. Делегація США, за їхніми словами, шукала шлях до консенсусної заяви.

Водночас до юридично обов'язкових норм не прагнули й інші країни, які розвивають ШІ-озброєння. США заявили, що потребу в людському контролі над автономною зброєю обговорювали на саміті АТЕС під час зустрічей Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа, але від обов'язкового договору утрималися.

Південна Корея, Японія, Туреччина, Британія, Франція та Німеччина також були проти зв'язування новим законом і виступали за необов'язкову угоду. Дехто з делегатів вважав, що чинного міжнародного гуманітарного права достатньо.

Понад 100 держав наполягали на новому праві, наголошуючи, що такі системи створюють принципово нові виклики. Підтримку або готовність підтримати новий протокол висловили європейські країни та члени НАТО, а також Україна, Китай та Іран. Блок із семи країн - Австрія, Бельгія, Бразилія, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія та Панама - домагався, щоб договір узгодили протягом року.

Конвенція працює за консенсусом: для ухвалення заяви потрібна згода всіх 128 учасників. Через це, як зазначає видання, за останні 30 років CCW не ухвалила жодного нового закону про регулювання зброї.

Голова Future of Life Institute Макс Тегмарк заявив, що світові лідери не впоралися із завданням. За його словами, "роботи-вбивці" вже існують, а держави вирішили, що достатньо просто говорити про це вже 14-й рік.

Старша радниця з питань озброєнь у Human Rights Watch Бонні Дочерті наголосила, що автономній зброї потрібне обов'язкове право. Вона зауважила, що договори можна узгодити за 15 місяців, і відкинула пропозицію США витратити п'ять років на узгодження мандата. Делегат Бразилії заявив, що це не зброя майбутнього: вона вже застосовується й розвивається, тож із нормами вже запізнюються.

Один із європейських дипломатів сказав, що політичної волі по-справжньому врегулювати цю зброю не було, принаймні такої, яка відповідала б терміновості питання. На останньому дні конференції делегація Єгипту голосно протестувала проти виключення кількох країн, що не є учасницями, з переговорів.

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