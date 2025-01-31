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Росія знову вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп

П'ятниця 31 січня 2025 07:37
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Росія знову вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп Фото: ворожі кораблі є і в Середземному морі (facebook.com/mod mil ru)
Автор: Михайло Шилін

Зранку, 31 січня, Російська Федерація вивела носій крилатих ракет типу "Калібр" у Чорне море. Тепер для України знову є загроза обстрілу звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00 в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі судна росіян відсутні, однак у Середземному морі зафіксовано 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 одиниць.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

Росія знову вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп

Нагадаємо, що раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни відмовилися від ремонту військових кораблів на потужностях у Криму, оскільки бояться можливості українських ударів.

Він нагадав про те, що Україна знищила корабель "Циклон" у Севастопольській бухті, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також вдарила по кораблю "Аскольд" у Керчі.

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