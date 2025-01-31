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Россия снова вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп

Пятница 31 января 2025 07:37
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Россия снова вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп Фото: вражеские корабли есть и в Средиземном море (facebook.com/mod mil ru)
Автор: Михаил Шилин

Утром, 31 января, Российская Федерация вывела носитель крылатых ракет типа "Калибр" в Черное море. Теперь для Украины снова есть угроза обстрела оттуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00 в акватории Черного моря зафиксировано 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

Между тем в Азовском море суда россиян отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 единиц.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

Россия снова вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп

Напомним, что ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне отказались от ремонта военных кораблей на мощностях в Крыму, поскольку боятся возможности украинских ударов.

Он напомнил о том, что Украина уничтожила корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также ударила по кораблю "Аскольд" в Керчи.

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