Россия снова вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп

Утром, 31 января, Российская Федерация вывела носитель крылатых ракет типа "Калибр" в Черное море. Теперь для Украины снова есть угроза обстрела оттуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00 в акватории Черного моря зафиксировано 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

Между тем в Азовском море суда россиян отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 единиц.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.