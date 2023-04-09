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Росія знову вивела у Чорне море підводні носії ракет

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 09:59
Росія знову вивела у Чорне море підводні носії ракет Фото: РФ вивела у Чорне море два ракетоносії (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у неділю, 9 квітня, вивела у Чорне море два ракетоносії. Загальний залп може становити 8 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів і збільшила кількість ракетоносіїв.

"Наразі 2 підводних човни із 8 "Калібрами" готові до застосування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові закликають жителів прибережних територій бути обережними через небезпеку мін.

"Пам’ятайте про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берегу морських мін. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, бо ворог не має нічого святого", - попередили захисники півдня України.

Нагадаємо, вчора РФ тримала у Чорному морі лише один ракетоносій, який був споряджений 4 "Калібрами".

Детальніше про те, скільки ще в Росії залишається ракет та чи встигає ворог поповнювати запаси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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