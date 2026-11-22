Москва також наполягає на перегляді системи безпеки в Європі. Росія хоче, щоб Україна залишалася поза Альянсом, а західні війська не розміщувалися на її території.

Водночас Москва пропонує обговорювати ширші питання європейської безпеки, що викликає занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Після майже п'яти років війни Кремль побачив можливість повернутися до своїх давніх вимог у межах переговорів за участю США. Зокрема, російський диктатор Путін обговорював питання безпеки з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час їхнього візиту до Москви 12 листопада.

Яких поступок Росія вимагає від Заходу

У грудні 2021 року Москва передала США та НАТО проєкти угод про безпеку. Серед головних вимог були:

відмова НАТО від подальшого розширення, зокрема вступу України та Грузії;

заборона на розміщення західних військ і озброєнь в Україні та інших колишніх радянських республіках;

відведення сил Альянсу з Центральної та Східної Європи до позицій станом на 1997 рік;

обмеження військових навчань і патрулювання поблизу російських кордонів.

Тоді Захід відкинув ці вимоги. Путін згодом називав відмову врахувати позицію Москви однією з причин повномасштабного вторгнення в Україну.

Тепер Кремль знову повернувся до цієї теми. Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що під час переговорів з американськими посланцями російський диктатор нагадав про пропозиції 2021 року. За його словами, Москва планує доповнити їх новими вимогами.

Чого побоюються в Європі

Європейські лідери побоюються, що Путін може переконати президента США Дональда Трампа підтримати умови миру, які послаблять Україну та загрожуватимуть безпеці континенту.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо майбутньої системи безпеки до припинення вогню.

"Якщо ми почнемо обговорювати те, чого Росія вимагає щодо системи безпеки, то фактично потрапимо в пастки, які вона нам розставляє", - заявила Каллас.