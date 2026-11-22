Москва также настаивает на пересмотре системы безопасности в Европе. Россия хочет, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а западные войска не размещались на ее территории.

В то же время Москва предлагает обсуждать более широкие вопросы европейской безопасности, что вызывает беспокойство в Киеве и европейских столицах.

После пяти лет войны Кремль увидел возможность вернуться к своим давним требованиям в рамках переговоров с участием США. В частности, российский диктатор Путин обсуждал вопросы безопасности с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во время визита в Москву 12 ноября.

Каких уступок Россия требует от Запада

В декабре 2021 г. Москва передала США и НАТО проекты соглашений о безопасности. Среди основных требований были:

отказ НАТО от дальнейшего расширения, включая вступление Украины и Грузии;

запрет на размещение западных войск и вооружений в Украине и других бывших советских республик;

отвод сил Североатлантического союза из Центральной и Восточной Европы к позициям по состоянию на 1997 год;

ограничение военных учений и патрулирование вблизи русских границ.

Тогда Запад отверг эти требования. Путин впоследствии называл отказ учесть позицию Москвы одной из причин полномасштабного вторжения в Украину.

Теперь Кремль снова вернулся к этой теме. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что во время переговоров с американскими посланниками российский диктатор напомнил о предложениях 2021 года. По его словам, Москва планирует дополнить их новыми требованиями.

Чего опасаются в Европе

Европейские лидеры опасаются, что Путин может убедить президента США Дональда Трампа поддержать условия мира , которые ослабят Украину и будут угрожать безопасности континента.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла от обсуждения российских требований по поводу будущей системы безопасности до прекращения огня.

"Если мы начнем обсуждать то, чего Россия требует по системе безопасности, то фактически попадем в ловушки, которые она нам расставляет", - заявила Каллас.