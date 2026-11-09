Росія знову ударила по Трипільській ТЕС, є руйнування (фото наслідків)

Із кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та застосовує балістичні ракети та реактивні ударні дрони. Сьогодні ТЕС знову була під ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПАТ "Центренерго" у Facebook.

РФ знову ударила по Трипільській ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС, наслідки обстрілів 9 листопада надзвичайно серйозні, хоча на станції облаштовано захисні споруди.

За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка, ворог змінив характер атак. Тепер за короткий час Росія застосовує проти одного об’єкта різні види озброєння.

Фото: наслідки удару РФ по Трипільській ТЕС (facebook.com/PATCentrenergo)

"Вже зараз очевидно, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт", - каже він.