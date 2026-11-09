ua en ru
Пн, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Росія знову ударила по Трипільській ТЕС, є руйнування (фото наслідків)

18:26 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія знову ударила по Трипільській ТЕС, є руйнування (фото наслідків) Фото: Трипільська ТЕС після удару РФ 9 листопада (facebook.com/PATCentrenergo)
Додати як бажане джерело в Google

Із кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та застосовує балістичні ракети та реактивні ударні дрони. Сьогодні ТЕС знову була під ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПАТ "Центренерго" у Facebook.

РФ знову ударила по Трипільській ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС, наслідки обстрілів 9 листопада надзвичайно серйозні, хоча на станції облаштовано захисні споруди.

За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка, ворог змінив характер атак. Тепер за короткий час Росія застосовує проти одного об’єкта різні види озброєння.

Росія знову ударила по Трипільській ТЕС, є руйнування (фото наслідків)Росія знову ударила по Трипільській ТЕС, є руйнування (фото наслідків)

Фото: наслідки удару РФ по Трипільській ТЕС (facebook.com/PATCentrenergo)

"Вже зараз очевидно, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що унаслідок російської атаки 30 вересня було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції.

Крім того, у квітні 2024 року під час масованої нічної російської атаки повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка розташована в Київській області.

Внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Трипільська ТЕС Війна Росії проти України
Новини
НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь
НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь
Аналітика
Здати території без військової поразки – це капітуляція: інтерв'ю з Андрієм Іллєнком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Здати території без військової поразки – це капітуляція: інтерв'ю з Андрієм Іллєнком