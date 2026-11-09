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Россия снова ударила по Трипольской ТЭС, есть разрушения (фото последствий)

18:26 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия снова ударила по Трипольской ТЭС, есть разрушения (фото последствий) Фото: Трипольская ТЭС после удара РФ 9 ноября (facebook.com/PATCentrenergo)
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С конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС, применяя баллистические ракеты и реактивные ударные дроны. Сегодня ТЭС снова была под ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОАО "Центрэнерго" в Facebook.

РФ снова ударила по Трипольской ТЭС

Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС, последствия обстрелов 9 ноября чрезвычайно серьезны, хотя на станции обустроены защитные сооружения.

По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, враг изменил характер атак. Теперь за короткое время Россия применяет против одного объекта разные виды вооружения.

Россия снова ударила по Трипольской ТЭС, есть разрушения (фото последствий)Россия снова ударила по Трипольской ТЭС, есть разрушения (фото последствий)

Фото: последствия удара РФ по Трипольской ТЭС (facebook.com/PATCentrenergo)

"Уже сейчас очевидно, что последствия российских обстрелов очень серьезны. После детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры можно будет оценить убытки и определить объемы необходимых восстановительных работ", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате российской атаки 30 сентября было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции.

Кроме того, в апреле 2024 года во время массированной ночной российской атаки полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

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