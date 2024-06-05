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Росія знову атакувала Україну майже 30 дронами. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 22 російські дрони 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 5 червня знову атакували Україну дронами-камікадзе. ППО не збила лише п'ять із 27 запущених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курська РФ, мис Чауда - Крим", - розповів він.

До відбиття повітряного нападу противника, як зазначив генерал, залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", - додав Олещук.

Атака дронів РФ по Україні

Увечері 4 червня у низці регіонів України було оголошено тривогу. Зокрема, як казали у Повітряних силах, загроза застосування ударних дронів була у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Як уже зазначалося, ППО працювала у п'яти регіонах України, здебільшого на півдні. За даними ОВА, у Дніпропетровській області вдалося збити чотири дрони: два - у Криворізькому районі та по одному - в районі Дніпра та Нікопольщини. У Миколаївській області вдалося "приземлити" шість дронів РФ.

Також раніше про збиття "шахеда" звітували і у Військово-Морських силах України.

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