Россия снова атаковала Украину почти 30 дронами. Как отработала ПВО

"В ночь на 5 июня 2024 года оккупанты атаковали 27 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курска РФ, мыс Чауда - Крым", - рассказал он.

К отражению воздушного нападения противника, как отметил генерал, привлекались зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", - добавил Олещук.

Атака дронов РФ по Украине

Вечером 4 июня в ряде регионов Украины была объявлена тревога. В частности, как говорили в Воздушных силах, угроза применения ударных дронов была в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Как уже отмечалось, ПВО работала в пяти регионах Украины, в большинстве на юге. По данным ОВА, в Днепропетровской области удалось сбить четыре дрона: два - в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и Никопольщины. В Николаевской области удалось "приземлить" шесть дронов РФ.

Также ранее о сбитии "шахеда" отчитывались и в Военно-Морских силах Украины.