RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия снова атаковала Украину почти 30 дронами. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 22 российских дрона 5 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 5 июня снова атаковали Украину дронами-камикадзе. ПВО не сбила только пять из 27 запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 5 июня 2024 года оккупанты атаковали 27 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курска РФ, мыс Чауда - Крым", - рассказал он.

К отражению воздушного нападения противника, как отметил генерал, привлекались зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", - добавил Олещук.

Атака дронов РФ по Украине

Вечером 4 июня в ряде регионов Украины была объявлена тревога. В частности, как говорили в Воздушных силах, угроза применения ударных дронов была в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. 

Как уже отмечалось, ПВО работала в пяти регионах Украины, в большинстве на юге. По данным ОВА, в Днепропетровской области удалось сбить четыре дрона: два - в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и Никопольщины. В Николаевской области удалось "приземлить" шесть дронов РФ.

Также ранее о сбитии "шахеда" отчитывались и в Военно-Морских силах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеДрони