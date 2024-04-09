Росія знищує електростанції повністю, тому що відновити їх за короткий термін неможливо, - Тімченко

Тімченко зазначив, що якби не тепла погода, імпорт енергоносіїв із ЄС та збільшення виробництва відновлюваної енергії, то після останніх атак Україна зіткнулася б із масовими відключеннями електроенергії, як це сталося у 2022-2023 роках.

За його словами, під час попередньої зими росія атакувала здебільшого розподільчі станції та трансформатори по всій країні. Але тепер російські ракети націлені на теплоелектростанції у різних регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий термін неможливо".

Нагадаємо, наприкінці березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС та ТЕС ДТЕК. Компанія повідомила про втрату 80% генеруючих потужностей.