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Россия уничтожает электростанции полностью, потому что восстановить их в короткие сроки невозможно, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Россия сменила тактику нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных регионах страны. ТЭС не смогут быть полностью восстановлены до следующей зимы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии Financial Times .

Тимченко отметил, что если бы не теплая погода, импорт энергоносителей из ЕС и увеличение производства возобновляемой энергии, после последних атак Украина столкнулась бы с массовыми отключениями электроэнергии, как это произошло в 2022-2023 годах.

По его словам, в предыдущую зиму россия атаковала в основном распределительные станции и трансформаторы по всей стране. Но теперь российские ракеты нацелены на теплоэлектростанции в разных регионах, чтобы "уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно".

Напомним, в конце марта была совершена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровщина. Под удар попала Днепровская ГЭС и ТЭС ДТЭК. Компания сообщила о потере 80% генерирующих мощностей.

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