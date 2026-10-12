Росія знищила завод з виробництва мастильних матеріалів на Київщині

"Під час чергової серії російської атаки безпілотниками було повністю знищено виробничі потужності українського підприємства "КСМ Протек", що спеціалізується на виробництві мастильних матеріалів", - заявили в компанії.

Там додали, що "КСМ Протек" була частиною українського промислового ринку та забезпечувала потреби ринку.

"Наслідки цих атак вплинули не лише на компанію, а й на її співробітників, клієнтів і партнерів. Повне знищення виробництва призвело до зупинки виробничої діяльності підприємства", - підкреслили в компанії.

Удари РФ

Нагадаємо, під час нічних обстрілів Києва 7 жовтня Росія повністю знищила центральний склад мережі автотоварів "АТЛ Автосервіс". Через нього проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та автотоварів компанії.

У компанії повідомили, що автосервіси та автомаркети АТЛ продовжують працювати у звичайному режимі та закривають усі потреби клієнтів. Також там заявили, що зберігають фінансову та операційну стійкість та виконують взяті на себе зобов'язання не повністю.