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Росія знищила склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

14:45 28.08.2026 Пт
1 хв
Згоріло багато книг на велику суму
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія знищила склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" (pixabay.com)

У ніч на 28 серпня Росія завдала удару по складу із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Знищено багато книг і саме приміщення.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив директор видавництва Іван Малкович у Facebook.

"Ми змовчували, коли кілька разів у різних місцях рисня нищила наші книжки і висаджувала вікна й двері в нашому головному складі. Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання", - написав Малкович.

За його словами, найближчим часом у видавництва будуть проблеми з відправленням замовлень.

"Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму (фото - апокаліптичні, тому давати не буду)", - зазначив директор видавництва.

Удари по інших видавництвах

Нагадаємо, цієї ночі у Святопетрівському на Київщині під час атаки згорів склад з тисячами книжок популярних українських видавництв.

Вогонь знищив продукцію видавництва Vivat та його партнерів - книгарень Readeat та Book.ua, які також зберігали там свій товар.

Попри втрату складу, Vivat не зупиняє роботу. Офлайн-книгарні видавництва відкриті, а електронні та аудіокнижки залишаються доступними для читачів.

Інтернет-магазин Readeat повідомив, що відправка замовлень призупинена. У компанії пояснили, що їм потрібен час, аби оцінити наслідки атаки і зрозуміти, як відновити відправки.

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