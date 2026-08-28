Росія знищила склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

У ніч на 28 серпня Росія завдала удару по складу із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Знищено багато книг і саме приміщення.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив директор видавництва Іван Малкович у Facebook.
"Ми змовчували, коли кілька разів у різних місцях рисня нищила наші книжки і висаджувала вікна й двері в нашому головному складі. Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання", - написав Малкович.
За його словами, найближчим часом у видавництва будуть проблеми з відправленням замовлень.
"Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму (фото - апокаліптичні, тому давати не буду)", - зазначив директор видавництва.
Нагадаємо, цієї ночі у Святопетрівському на Київщині під час атаки згорів склад з тисячами книжок популярних українських видавництв.
Вогонь знищив продукцію видавництва Vivat та його партнерів - книгарень Readeat та Book.ua, які також зберігали там свій товар.
Попри втрату складу, Vivat не зупиняє роботу. Офлайн-книгарні видавництва відкриті, а електронні та аудіокнижки залишаються доступними для читачів.
Інтернет-магазин Readeat повідомив, що відправка замовлень призупинена. У компанії пояснили, що їм потрібен час, аби оцінити наслідки атаки і зрозуміти, як відновити відправки.